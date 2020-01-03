«خلي بالكم».. اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الجمعة وتنتهى يوم الأحد المقبل.



يأتي ذلك بسبب بدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع لقومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الـ5 صباحا خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية. حسبما ذكر موقع "الدستور".

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، ببدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع، مما يضطرها لإجراء غلق جزئى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الجمعة وتنتهى يوم الأحد الموافق 5/1/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية . حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم .

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة للمرور وشركة الغاز الطبيعى، بسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة الشىء لأصله على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال .

وأهابت محافظة الجيزة المواطنين بالالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادى الزحام لـ13 شارعًا منعًا للزحام المرورى، ويتم الانتهاء حاليًا من المرافق المتعارضة لإنشاء محطات المترو النفقية.

يذكر أنه تجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وتكون أعمال من محطة حى الأشجار مرورًا بالطريق الدائرى ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم.