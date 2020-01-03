نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لعقد جلسة طارئة يوم غد

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، في بيان الى عقد جلسة طارئة غدا لبحث الاستهداف الأميركي واغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.
يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعا في وقت سابق من اليوم الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة 58 من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.
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