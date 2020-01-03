نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو لعقد جلسة طارئة يوم غد

دعا نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​العراق​ي حسن الكعبي، في بيان الى عقد جلسة طارئة غدا لبحث الاستهداف الأميركي واغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ​أبو مهدي المهندس​ وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني ​قاسم سليماني​.

يشار الى أن رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، دعا في وقت سابق من اليوم الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة 58 من ​الدستور​ من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.

