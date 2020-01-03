لحود يعزي بسليماني: مرّة جديدة يؤكد لنا الاميركي انه الرمز الاول للإرهاب

توجّه النائب السابق ​اميل اميل لحود​ بالتعزية "الى الشعوب ​المقاومة​ والحرّة في ​العالم​ على خسارة قائد تاريخي هو ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ومن كان معه في الضربة الأميركيّة الغادرة". وقال: "مرّة جديدة يؤكد لنا الاميركي انه الرمز الاول للإرهاب في العالم عبر قتله أشخاصاً في دول تبعد الاف الكيلومترات عن أرضه، وذلك بحجّة محاربة ​الإرهاب​، في حين أطلقت ​الولايات المتحدة​ الأميركيّة وشريكها الاسرائيلي وبعض شركائهما العرب يد الإرهاب في اكثر من بلد، وخصوصاً للتآمر على المنطقة التي لولا سليماني و​الحشد الشعبي​ و​الجيش السوري​ الباسل والمقاومة اللبنانية الصامدة و​روسيا​ الداعمة الأولى، لكان ​ابو بكر البغدادي​ وأشباهه يحكمونها ويرفعون رؤوس ضحاياهم على السهام".

وشدد على انه "يجب ألا ننسى أبداً أنّه لولا مواجهة إرهاب داعش وأخواتها في المنطقة لكان عجز المسيحيّون في أكثر من دولة، وخصوصاً في ​العراق​، من الاحتفال ب​عيد الميلاد​، في حين كان يفاخر من طردهم من أراضيهم وذبحهم وسبى نساءهم بحمله ​السلاح​ الأميركي الصنع".

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