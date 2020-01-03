الحرس الثوري: سعادة الصهاينة والأميركان باستشهاد سليماني ستنقلب قريبا إلى حداد

اعتبر المتحدث باسم ​الحرس الثوري الايراني​ رمضان شريف، أن "سعادة الصهاينة وال​أميركا​ن باستشهاد قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ ستنقلب قريبا إلى حداد"، مشددا على أن "ما قامت به أميركا جريمة واضحة".

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