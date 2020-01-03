سفارة أميركا في بغداد تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فوراً

دعت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ مواطنيها إلى مغادرة ​العراق​ "فوراً" لاحتمال تعرضهم لتهديدات عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها وأدت الى مقتل الجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​. وقال بيان صدر عن السفارة "يجب ان يغادر المواطنون الأميركيون عبر الخطوط الجوية حال التمكن من ذلك أو التوجه الى دخول دول أخرى طريق البر".

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