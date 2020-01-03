الامام الخامنئي يعزي بمقتل سليماني: انتقام صعب في انتظار المجرمين

قدم المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية الامام علي الخامنئي التعازي باغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ قاسم سليماني، معتبرا أن "انتقام صعب في انتظار المجرمين"، مشيرا الى أن "استمرار الكفاح وتحقيق النصر النهائي سيجعل القتلة والمجرمين أكثر مرارة"، ومعلنا الحداد العام في ايران لثلاثة ايام.

يذكر أن البنتاغون أعلن إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".

من جهته، أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف مقتل سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي. كما أعلن الحشد الشعبي العراقي إغتيال رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وسليماني بغارة أميركية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.