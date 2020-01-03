حكومة إيران: الرد الشديد لن يكون بعيداً فسليماني ثروة رمزية ووطنية لكل الإيرانيين

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​ ان "الرد الشديد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني لن يكون بعيداً فسليماني ثروة رمزية ووطنية لكل الإيرانيين". وأضاف "​ترامب​ أعلن بوقاحة عن مسؤوليته في اغتيال ​اللواء​ سليماني".

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