النائب الجمهوري جيتز: ترامب اكد ان اي ضرر يلحق بالاميركيين سيقابل برد

أكد النائب الجمهوري الاميركي مات جيتز في تصريح أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ التزم ضبط النفس مع ​ايران​"، مشيرا الى أن "ترامب اكد ان اي ضرر يلحق بالاميركيين سيقابل برد"، مضيفا: "ادعم قتل سليماني والعالم بدونه أصبح أفضل".

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