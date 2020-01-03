أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن جانبي الحدود اللبنانية الفلسطينية جنوبا، يسوده حال من الترقب مع غياب شبه تام الدوريات الإسرائيلية المعتادة بمحاذاة ​السياج الحدودي​ خاصة ما بين محور ​الوزاني​ ومرتفعات ​جبل الشيخ​ مرورا بتخوم ​مزارع شبعا​ وتزامنا يسجل من حين لآخر تحليق للطيران الحربي فوق المزارع ومرتفعات ​الجولان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غياب شبه تام الدوريات الإسرائيلية المعتادة بمحاذاة السياج الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.