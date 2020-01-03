توقيف عصابة سرقة سيارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "في إطار ملاحقة وتوقيف عصابات سرقة السيارات وخاصّة حديثة الصّنع منها، ونتيجة الجهود العملانيّة والاستقصاءات والتحريّات الدقيقة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمّ تحديد كامل هويّة افراد عصابة ناشطة في سرقة السيارات، في بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى البقاع بهدف تهريبها الى سوريا. بتاريخي 27 و30/12/2019 نفّذت قوّة من المكتب المذكور عدّة مطاردات ومداهمات في محلّة طريق المطار القديمة، ومحلّة الاوزاعي ومحلّة غاليري سمعان، أدّت الى توقيف أفراد العصابة وهم: - ح. س. (مواليد عام 1997/لبناني) - ع. س. (مواليد عام 1994/لبناني) - ن. ز. (مواليد عام 1993/سوري)
بالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة /15/ سيارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتسليمها الى أحد المطلوبين في البقاع – العمل جارٍ على توقيفه – ليقوم بتهريبها الى داخل الأراضي السوريّة وذلك لقاء مبالغ ماليّة طائلة. كما وضُبطت احدى السيارات المسروقة واعيدَ تسليمها الى مالكها، فضلاً عن الآليّة المستخدمة في عمليّات السرقة.
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