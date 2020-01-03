"النشرة": التحقيق بحريق بنك "بيبلوس" مستمر والترجيح أن يكون السبب داخلياً

أكدت مصادر أمنية عبر "النشرة" أن "التحقيق في شأن اندلاع حريق في بنك بيبلوس في رأس المتن مستمر"، لافتة الى أنه "حتى الساحة لم تحدد الأسباب"، مرجحة أن "يكون ناجم عن احتكاك في داخل المصرف وأن لا يكون الاعتداء تم من الخارج".
وأشارت المصادر الى أنه "سيتم تكليف خبراء للكشف على المصرف وبعدها تحدد الأسباب النهائية التي ادت الى هذا الحريق".
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