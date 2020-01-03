لجنة كفرحزير البيئية: للتحرك أمام مصانع الاسمنت ومحطات توليد الكهرباء

دعت ​لجنة كفرحزير البيئية​ الى "التحرك الشعبي امام مصانع الاسمنت العاملة بالبتروكوك ومحطات توليد ​الكهرباء​ وبواخر توليد الموت العاملة بالفيول حتى إقفالها".

ولفتت اللجنة إلى أن "هذه المواد الجهنمية التي تحرق في أفران مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء وبواخرها، هي أسرع وسيلة لقتل الشعب ال​لبنان​ي. لقد أضحى من الضرورات الوطنية والإنسانية إقفال مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء فنحن لا نريد ​إسمنت​ وكهرباء مجبولين بأرواح اهلنا وبحياة أطفال لبنان".

وسألت: "من يصدق أن بلد الشلالات والأنهار و​الشمس​ والريح يولد الكهرباء بواسطة الفيول من اجل بعض الأموال السامة التي يجنيها مرتزقة ​الفساد​، من صفقات الفيول ومن فساد مافيا الاسمنت؟ من يصدق ان صناعة الاسمنت الخطيرة العاملة على البتروكوك القاتل تقع بين بيوت الناس، وفوق مياههم الجوفية، ما يعتبر حرب إبادة جماعية، تحصد ارواح سكان لبنان الشمالي المنكوبين؟".

واشارت إلى ان "الاسمنت يمكن استيراده بثلث ثمن الفساد والرشوة والدمار الذي تبيعه مافيا الاسمنت للشعب اللبناني، ومحطات وبواخر توليد الكهرباء يمكن استبدالها فورا ببواخر عاملة على ​الغاز الطبيعي​".