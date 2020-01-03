دعت لجنة كفرحزير البيئية الى "التحرك الشعبي امام مصانع الاسمنت العاملة بالبتروكوك ومحطات توليد الكهرباء وبواخر توليد الموت العاملة بالفيول حتى إقفالها".
ولفتت اللجنة إلى أن "هذه المواد الجهنمية التي تحرق في أفران مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء وبواخرها، هي أسرع وسيلة لقتل الشعب اللبناني. لقد أضحى من الضرورات الوطنية والإنسانية إقفال مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء فنحن لا نريد إسمنت وكهرباء مجبولين بأرواح اهلنا وبحياة أطفال لبنان".
وسألت: "من يصدق أن بلد الشلالات والأنهار والشمس والريح يولد الكهرباء بواسطة الفيول من اجل بعض الأموال السامة التي يجنيها مرتزقة الفساد، من صفقات الفيول ومن فساد مافيا الاسمنت؟ من يصدق ان صناعة الاسمنت الخطيرة العاملة على البتروكوك القاتل تقع بين بيوت الناس، وفوق مياههم الجوفية، ما يعتبر حرب إبادة جماعية، تحصد ارواح سكان لبنان الشمالي المنكوبين؟".
واشارت إلى ان "الاسمنت يمكن استيراده بثلث ثمن الفساد والرشوة والدمار الذي تبيعه مافيا الاسمنت للشعب اللبناني، ومحطات وبواخر توليد الكهرباء يمكن استبدالها فورا ببواخر عاملة على الغاز الطبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة كفرحزير البيئية: للتحرك أمام مصانع الاسمنت ومحطات توليد الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.