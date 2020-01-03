خليل حمدان: لبنان يرزح تحت وطأة حصار اقتصادي وهذا ما يسمى بالحرب الناعمة

اعتبر عضو هيئة الرئاسة في ​حركة أمل​ ​خليل حمدان​ ان "الوضع في ​لبنان​ مرتبط بما يجري على مستوى المنطقة بأكملها ، وهذا ما يؤكد أهمية الترابط واللحمة الوطنية في ظل هكذا ظروف".

وتطرق حمدان الى الاوضاع الاجتماعية الصعبة التي تسيطر على البلد ، املاً من ادارات ​الدولة​ ان تأخذ دورها في تخفيف معاناة الناس ، مثنيا على الجهود والمبادرات المجتمعية التي انطلقت في اكثر من مكان .

واعتبر حمدان ان لبنان يرزح تحت وطأة حصار اقتصادي وهذا ما يسمى بالحرب الناعمة من الجيل الرابع .

وفي الشأن الحكومي، اكد حمدان ان "​حركة امل​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ اول من دعا الى تشكيل ​حكومة​ جامعة تضم الحراك ، واعتبر ان اي فصيل سياسي يرفض الانخراط في العمل الحكومي هو خيار مشكوك فيه واقل ما يقال فيه تهرب من المسؤولية التي يجب ان يتحملها الجميع".

واعتبر حمدان ان "خلاص لبنان يكون من خلال قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع ​النسبية​ وخارج القيد الطائفي وهذا ما تسعى اليه حركة امل لكن للاسف عندما طرح الاخ الرئيس نبيه بري مؤخرا هذا الامر من خلال زيارات قام بها نواب ​كتلة التنمية والتحرير​ على الاحزاب والشخصيات وجدنا رفضاً واضحا من عدد كبير منهم".