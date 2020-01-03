اكدت مصادر قريبة من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لـ"الجمهورية" انّ "الامور تسير في المنحى الايجابي الجدي ل​تشكيل الحكومة​، والتقدّم بلغ مرحلة اللمسات الاخيرة، ما يعني انّ ​الولادة​ الحكومية لن تكون بعيدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من دياب للجمهورية: ولادة الحكومة لن تكون بعيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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