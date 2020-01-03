شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: ميزانية أسطنبول كانت تنفق على الإعلام الموالى لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحف المعارضة التركية إن رجب طيب أردوغان كان ينفق ميزانية "أسنطبول" على الإعلام الموالى له، مضيفة :"ارتبط خروج بلديتا أنقرة وإسطنبول من يد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى سيطر عليهما على مدار سنوات طويلة، بمواجهة وسائل الإعلام والصحف الموالية للحزب الحاكم حاليًا مشاكل اقتصادية.

وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة، أوضح الكاتب الصحفى مراد آغيريل، أن بلدية إسطنبول الكبرى، قبل رئاسة أكرم إمام أوغلو، المنتمى لحزب الشعب الجمهورى المعارض، كانت تنفق ميزانيتها فى دعم وسائل الإعلام الموالية لحزب أردوغان، مقدمًا ما يدعم ادعائه.

وقال آغيريل فى مقال له:"كما تعرفون، نحن نعمل بكل جد ليل نهار، ولكنهم ينهبون الموارد العامة الوادرة من الضرائب المرتفعة التى ندفعها.

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وأضاف: "فى ليلة انتخابات 31 مارس كانت الصحف تنشر العديد من الأخبار الخاطئة والمسيئة لأكرم إمام أوغلو، وقلت فى وقتها إنهم يخافون من انقطاع تدفق الأموال، وسألت بلدية إسطنبول عن حجم المبالغ التى ترسل لوسائل الإعلام هذه، فكانت الإجابة: أن بلدية إسطنبول الكبرى قامت بتوزيع 57 مليون ليرة تركية فى الفترة بين عامى 2017- 2019، على وسائل الإعلام والصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية؛ ما عدا تكاليف الإعلانات الممولة من قبل البلدية، هذه فقط تكاليف الإعلانات على الإنترنت وفى الصحف وفى المجلات وفى القنوات التلفزيونية الموالية للحكومة".

وأشار إلى أن قائمة القنوات والصحف المؤيدة لحزب العدالة والتنمية التى كانت تحصل على دعم من بلدية إسطنبول الكبرى طويلة للغاية، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات الإعلامية باتت تواجه أزمة مالية حادة بعد أن قطعت بلدية إسطنبول الجديدة برئاسة إمام أوغلو الدعم عنهم.