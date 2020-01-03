العثور على جثة شاب بترعة في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية علي جثة لشاب كانت تطفو على المياه بترعة القاصد بمدينة طنطا.
كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بالعثور على جثة شاب ولم يستدل علي هويته، بترعة القاصد بمدينة طنطا.
وجرى تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجثة، وتحويل الجثة لمشرحة مستشفي طنطا الجامعي، وندب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
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