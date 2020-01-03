بالصور..إعدام مأكولات بحرية داخل مطعم شهير في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديريات التموين والتجارة الداخلية، والشئون الصحية، والطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، على المطاعم في نطاق مدينة بورفؤاد، لضبط المخالفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مأكولات بحرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي بغرض الاستخدام للمواطنين، وتدني مستوى النظافة داخل مطعم شهير للمأكولات البحرية في بورفؤاد.

تم تحرير محاضر بالمخالفات، وإعدام كميات من الزيوت والمأكولات البحرية متغيرة فى خواصها وغير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، مع التوصية بالغلق لعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطعم.