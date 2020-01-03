العراق يدين مقتل المهندس وسليماني وعقد جلسة طارئة لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - النجف- (د ب أ):

أدان رئيس حكومة تصريف الاعمال بالعراق عادل عبد المهدي بشدة إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال "الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى". وقال في بيان "لقد كان الشهيدان رمزين كبيرين في تحقيق النصر على داعش الارهابي. وان اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا".

وأضاف "إن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم، وهو خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية".

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وتابع البيان"لقد وجهنا دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته".

كانت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاجون) قد اعلنت في بيان صباح اليوم الجمعة" بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد.