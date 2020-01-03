ضبط عامل متهم بسرقة 26 كرتونة من مخزن سيراميك بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة المقدم أحمد صقر، اليوم الجمعة، عاملا لقيامه بسرقة 26 كرتونة من مخزن سيراميك بناحية قرية المحامدة القبلية. تلقى العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج بلاغا من "أبو الحمد. ف" 32 عاما عامل ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز بقيام "علي. ع" 42 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بسرقة 26 كرتونة سيراميك من مخزن المدعو "جمال. س" المكلف بحراسته المبلغ، وأضاف بعثوره علي المسروقات بقطعة أرض ملك المشكو في حقه. بمواجهة المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة، حرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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