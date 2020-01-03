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تعرف على موقف روسيا بشأن مقتل قاسم سليماني

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 اعتبرت الخارجية الروسية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، خطوة متهورة ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

 بدأت في حدود الساعة الثانية فجرًا بتوقيت بغداد، قصة اغتيال قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني،

والرجل المهم في سياسات طهران الخارجية بالمنطقة.

 كان الأمر يبدو اعتياديًا، إذ نشرت خلية الإعلام الأمني نبأً مقتضبًا على صحفتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، تقول فيه إن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب مطار بغداد.

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 وقبلها نشرت العديد من الأخبار التي تحدثت عن سقوط صواريخ كاتيوشا على المنشآت الواقعة قرب المطار، وهذا ربما ما دفع السلطات العراقية للاعتقاد بأن الأمر قد يكون هجومًا من تنظيم "داعش".

 وكتبت خلية الإعلام الأمني: "سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي أدى إلى احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا".

 

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