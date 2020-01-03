شاهد.. أول صور بعد اغتيال قاسم سليماني

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أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن اللواء قاسم سليماني قُتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من قادةالحشد الشعبي العراقي.
وقُتل سليماني إلى جانب 10 آخرين من قادة الحشد الشعبي العراقي.
كان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم الجمعة، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية فيبيان، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين".
شاهد الصور..
وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.
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