ماذا قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن عملية اغتيال قاسم سليماني

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أثار خطر التصعيد في المنطقة.
أعربت عن قلقها من ذلك، وطالبت الإدارة الأمريكية، بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليًا.
وأضافت بيلوسي في تصريح مكتوب: "لا يمكننا تعريض أرواح العسكريين الأمريكيين لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة. الغارة الجوية التي
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "قامت الإدارة بتنفيذ هجمات اليوم في العراق.. دون أن تحصل على إذن (الكونجرس) باستخدامالقوة العسكرية ضد إيران. إضافة إلى ذلك، تم اتخاذ هذه الإجراءات دون التشاور مع الكونجرس".
واختتمت بيلوسي تصريحها بالقول: "يجب إبلاغ الكونجرس، بهذا الوضع الجدي وبالخطوات التالية التي تدرسها الإدارة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في عدد القوات الإضافية التي يتم إرسالها إلى المنطقة".
ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم الجمعة، في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.
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