وكالات: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن استدعاء القائم بالأعمال سفارة سويسرا في طهران، بصفته راعيًا للمصالح الأمريكية، إثر اغتيال اللواء قاسم سليماني. كتب المتحدث باسم الخارجية في تغريدة له، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال في سفارة السويسرية بطهران بصفته راعيًا للمصالح الأمريكية لتسليمه مذكرة احتجاج إيراني شديدة اللهجة بشأن اغتيال اللواء قاسم .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); قال المتحدث باسم الخارجية "إن الإجراء الأمريكي مؤشر واضح على الإرهاب الحكومي وأمريكا هي المسؤولة عن تداعيات جميع مغامراتها المتهورة". Advertisements وأعلن موسوي في تغريدة أخرى صباح اليوم الجمعة عن عقد اجتماع طارئ لوزير الخارجية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية بشأن اغتيال اللواء قاسم .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

كانت مصادر رسمية إعلامية عراقية أعلنت فجر اليوم الجمعة عن مقتل قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في بغداد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية نقلًا عن مصادر رسمية عراقية بأن اللواء قاسم سليماني وأبومهدي المهندس تم استهدافهما من القوات الأمريكية بالصواريخ بعد خروجهما بسيارتين من مطار بغداد ما أدى إلى استشهادهما.

وتفيد تقارير بأن قائد قوات "القدس" اللواء سليماني كان قادمًا من بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ للخارجية.. إيران تستدعي "راعي المصالح" الأمريكية في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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