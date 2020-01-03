إيران تتوعد بـ"الانتقام القاسي" بعد مقتل قاسم سليماني

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام قاسٍ"، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد.

وأعلن خامنئي الحداد الوطني لثلاثة أيام في إيران، وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "انتقامًا قاسيًا ينتظر المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه".

وأوضح المرشد: "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".

كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستكون "أكثر تصميمًا على مقاومة

الولايات المتحدة"، ردًا على مقتل سليماني.

قال روحاني في بيان: "استشهاد سليماني سيجعل إيران أشد حزمًا في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة".

Advertisements

وتم اغتيال سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر

الأمر بـ"قتل" الجنرال الإيراني.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنه "بناءً على أمر الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأمريكية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني".

أضاف البيان، أن "الجنرال سليماني كان يعمل بكد على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة"، مؤكدًا أن "الجنرال سليماني وفيلق القدس التابع له مسئولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم".

وفور إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب على حسابه في موقع "تويتر" صورة للعلم الأمريكي من دون أي تعليق.