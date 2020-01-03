اغتيال قاسم سليماني.. أول رسائل العام الجديد من واشنطن إلى طهران

يكشف التوقيت والمكان، اللذان اختارتهما الولايات المتحدة لتنفيذ عملية اغتيال القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عددًا من الرسائل "المبطنة" المرسلة من واشنطن إلى طهران، بحسب تقرير لشبكة سكاى نيوز عربية.

اغتيل سليماني (63 عامًا) في ضربة أمريكية، استهدفته في ساعة مبكرة من يوم الجمعة قرب مطار بغداد الدولي، وأكد الحرس الثوري مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إضافة إلى

أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

ويعد قاسم اسمًا بارزًا في الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أهم القادة العسكريين الإيرانيين، فيما يصفه البعض بـ"رأس حربة إيران".

يأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد 3 أيام من هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

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وفي هذا الصدد، اعتبر محللون

أن أمريكا "اختارت بعناية" التوقيت والمكان، قبل الإقدام على استهداف قائد فيلق القدس رجل إيران القوي.

قال رئيس تحرير مجلة "مختارات إيرانية" محمد عباس ناجي، إن واشنطن يبدو أنها كانت تملك معلومات استخباراتية مهمة مفادها أن إيران تستعد لتنفيذ مخططات تخريبية جديدة انطلاقًا من العراق، وهو الأمر الذي يظهر جليًا في الشخصيات التي استهدفت في عملية مطار بغداد.

وأضاف: "طبعًا، العقل المدبر لكل هذه المخططات، هو قاسم سليماني، وبالتالي فإن استهدافه في هذا التوقيت يمثل استهدافًا لإيران ولمشاريعها التخريبية في المنطقة".