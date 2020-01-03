الصين تدعو إلى "ضبط النفس" بعد مقتل سليماني في غارة أميركية في العراق

دعت الصين اليوم الجمعة إلى ضبط النفس من جميع الأطراف "وخصوصاً الولايات المتحدة" بعد مقتل قاسم سليماني في ضربة أميركية في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينج شوانج لصحافيين "نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصاً الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".
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