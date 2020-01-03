كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية: اغتيال "سليماني" أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بيانا، عقب فيه على واقعة اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في قصف شنته الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا العمل بـ"الإرهابي"، وأنه "أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة المارقة".

وحسب "روسيا اليوم"، فقد اعتبر "ظريف"، أن "خباثة وحماقة القوات الأمريكية الإرهابية في اغتيال قاسم سليماني الشهيد البطل والقائد المحارب سيجعل شجرة المقاومة في المنطقة أكثر قوة"، مشددًا على أن "الخارجية الإيرانية ستوظف جميع قدراتها السياسية والدولية والقانونية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي للرد على جريمة اغتيال قاسم سليماني الارهابية".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا، قالت فيه: بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًّا حاسمًا، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية."

في أول رد فعل من الحرس الثوري الإيراني، أكد أن الولايات المتحدة تتحمل تبعيات الاغتيال، متوعدًا بـ"انتقام عنيف".