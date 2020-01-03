فيدال يخسر الشكوى ضد فريقه برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإنجليزي، أرتورو فيدال، خسر الشكوى القضائية التي تقدم بها ضد فريقه، بخصوص صراع الطرفين على بند المكافآت.

وتقدم فيدال بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والليغا، ضد برشلونة، للحصول على مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو.

ورد برشلونة بأن عقد فيدال ينص على تقاضيه هذا المبلغ، إذا خاض 60% من المباريات، لكن بشرط أن يلعب في كل واحدة منها 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لم يتحقق.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رابطة الليغا لم تقبل طلب فيدال، مشيرة إلى أن هناك سوء فهم من جانب اللاعب للعقد المبرم بين الطرفين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فيدال لا يزال أمامه خيار الذهاب إلى مقاضاة برشلونة أمام المحاكم العادية.

ويعتقد برشلونة أن تصرف فيدال مجرد مناورة واضحة، لمحاولة إجبار النادي على السماح له بالرحيل إلى إنتر ميلان خلال الميركاتو الشتوي.

وكان فيدال يعتقد أن من حقه الحصول على المكافأة كاملة للفوز بالدوري الإسباني والوصول إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، لكن نسبة مشاركته لا تمنحه سوى 50% فقط من المكافأة.