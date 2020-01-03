أوباميانغ يرد على إمكانية رحيله عن آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق مهاجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، على إمكانية رحيله عن صفوف فريقه بعدما أثيرت تكهنات عن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويمتد عقد أوباميانغ (30 سنة) مع آرسنال حتى نهاية الموسم المقبل، ويقال إنه متردد في تجديد عقده، في ظل معاناة الفريق في العودة لدوري الأبطال من جديد.

وقال أوباميانغ في تصريحات لراديو مونت كارلو "الصحافة الإنجليزية تتحدث كثيرًا".

وأكد "أنا هنا في آرسنال بنسبة 100%"، نافيا رحيله في كانون الثاني/يناير الجاري.

جدير بالذكر أن اسم أوباميانغ ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة خلال المرحلة الماضية.