ارتفاع أسعار النفط متأثرة بمقتل سليماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت أسعار النفط ارتفاعا أكثر من أربعة في بالمئة صباح اليوم، الجمعة، بعد الإعلان عن مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية في بغداد، ما أثار مخاوف من نزاع في المنطقة الغنية بالمحروقات.

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم شباط/ فبراير، بنسبة 4.3 بالمئة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63.84 دولاراً، بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم آذار/ مارس، 4.4 بالمئة إلى 69.16 دولارا.

وسجل هذا الارتفاع مع تصاعد قلق المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للتوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الذهب الأسود.

وقال المحلل في مجموعة "اكسيتريدرز"، ستيفن إينيس، إن "الأمر أكبر من مجرد صفعة لإيران". وأضاف "إنه استعراض عدواني للقوة واستفزاز واضح يمكن أن يشعل حربا جديدة في المنطقة".

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وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي، أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة، في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأضاف إينيس: "استيقظنا على عالم أقل أمانا مما كان قبل ساعات خصوصا إذا أضيف هذا إلى التوتر في شبه الجزيرة الكورية".

وكان الزعيم الكوري الشمال، كيم جونغ أون، أعلن أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، متوعداً بعمل ضد الولايات المتحدة.