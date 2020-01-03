بسرعة وحسم.. ترامب يرد على "أكاذيب" خامنئي

فيما يبدو أنه رد سريع وحاسم على أكاذيب المرشد الإيراني علي خامنئي، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بنشر صورة العلم الأمريكي، وذلك عقب مقتل الإرهابي قاسم سليماني.

كان المرشد الإيراني علي خامنئي، وصف اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدها محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد ومحاولة اقتحامها، بأنه "خاطئ وغير منطقي".

وزعم خامنئي قائلاً على "تويتر": "لقد غرّد هذا الشخص (ترامب) واتهم إيران بتدبير الأحداث في بغداد، وأنه سيرد على إيران، أولاً، لا يمكنك فعل أي شيء، ثانياً، إذا كنت منطقيا - وأنت لست كذلك - سترى أن جرائمكم في العراق وأفغانستان، جعلت الأمم تكرهكم".

لكن رد الرئيس الأمريكي جاء سريعا وخاطفا على مرشد إيران باستهداف موكب الرجل الثاني في مليشيا الحرس الثوري الإيراني (سليماني)، فضلاً عن مقتل نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية في العراق.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تتضمن صورة العلم الأميركي بدون أي تعليق.





وكان الرئيس الأمريكي أطلق تهديدا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من قبل محتجين.



Advertisements

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد".

وأضاف: "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا ببغداد".

وتابع: "أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وهو تهديد وليس تحذيرا".

وحاول عشرات المحتجين، الثلاثاء الماضي، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من إبعادهم عن محيط السفارة.

وجاءت تلك التطورات ردا على غارات أمريكية استهدفت، الأحد الماضي، مواقع لـ"كتائب حزب الله" العراقي التابعة لـ"الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الكتائب.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.