شكرا لقرائتكم الحشد الشعبي يدعو أنصاره للرد على الضربة الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الحشد الشعبي في العراق أنصاره للاستعداد للرد على الضربة الأميركية التي استهدفت قيادات من الحشد وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد فجر اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن الحشد الشعبي إعلانه أن التشييع الرسمي لقتلى الغارة الأميركية، التي استهدفت فجر اليوم الجمعة قيادات من الحشد في بغداد سيكون يوم غد السبت.

كما نقلت الوكالة عن أحمد الأسدي، المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي، أن "المقاومة لن تتوقف بمقتل أبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكان الحشد الشعبي في العراق قد أعلن صباح اليوم الجمعة مقتل 5 من أعضائه - بينهم مسؤول العلاقات بالحشد - واثنين من الضيوف كانوا بسيارتين جرى استهدافهما بمطار بغداد الدولي، حيث قالت مصادر بالحشد الشعبي إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفاً مهمين" في مطار بغداد، حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.

سليماني والمهندس

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث"، أفادت فجر الجمعة، أن هناك أنباء بقيام قوات المارينز الأميركية باعتقال كل من أمين عام ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر، هادي العامري، في منطقة الجادرية.

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فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر قوله إنه "لا صحة لاعتقال أمين عام المنظمة، هادي العامري، من القوات الأميركية".

محمد الجابري

في تلك الأثناء، أعلن الجيش العراقي سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

وجاءت الضربة الأميركية بعد محاولة اقتحام السفارة الأميركية الثلاثاء في بغداد، وبعد أن اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، بالأسماء قادة فصائل في الحشد الشعبي العراقي موالية لإيران، بقيادة الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، ناشراً صور كل من أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري وفالح الفياض، واصفاً إياهم بالإرهابيين، ردّ رئيس هيئة الحشد فالح الفياض بطريقة غير مباشرة متبرئاً من ضلوعه في الهجوم.

من موقع استهداف قاسم سليماني

ونشر الفياض على حسابه الرسمي على فيسبوك، الأربعاء، صوراً له أثناء مشاركته في تشييع عناصر من كتائب حزب الله (الموالية لإيران) قضوا خلال هجمات نفذتها الولايات المتحدة على معسكرات لتلك الكتائب في القائم بالعراق وسوريا.

وكان بومبيو قد قال في تغريدة في وقت سابق، الأربعاء، "لقد تمَّ تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين.. أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي، وحرض عليه وكيلا إيران، وهما: هادي العامري وفالح الفياض. صور هؤلاء جميعاً التقطت خارج سفارتنا".