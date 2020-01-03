الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات.. و"صفر" في هذه المنطقة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة طقس ﺑﺎرد ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، يصل حد اﻟﺼﻘيع على اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وتتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴة اﻟﻐﺮﺑية على أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ "الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ". حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وبالنسبة لحالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتحذر الهيئة، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

وأهابت بكافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، موضحة أنه يمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة عبر التليفونات الآتية: 24646721- 24646719.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 09 14

شبين الكوم 08 14

طنطا 08 14

دمنهور 08 15

الإسكندرية 10 14

بلطيم 10 15

مطروح 08 12

السلوم 07 12

سيوة 07 12

بورسعيد 11 15

دمياط 11 15

الزقازيق 09 15

الإسماعيلية 08 15

السويس 10 15

العريش 07 15

رفح 07 15

رأس سدر 09 16

نخل 02 16

نويبع 13 19

طابا 06 17

كاترين 00 11

الطور 09 19

شرم الشيخ 14 19

الغردقة 12 20

مرسى علم 12 20

الفيوم 06 14

بنى سويف 60 14

المنيا 05 14

أسيوط 05 14

سوهاج 06 15

قنا 06 18

الأقصر 07 18

أسوان 08 18

أبوسمبل 08 19

الوادي الجديد 05 19

شلاتين 11 21

أبو رماد 11 22

حلايب 15 20

رأس حدربة 14 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 13 27

الرياض 14 23

المنامة 19 23

أبوظبى 17 25

الدوحة 19 23

الكويت 11 20

دمشق 03 12

بيروت 12 17

عمان 04 12

القدس 05 09

غزة 10 16

بغداد 07 20

مسقط 21 27

صنعاء 08 25

الخرطوم 14 29

طرابلس 08 15

تونس 07 17

الجزائر 07 16

الرباط 07 18

نواكشوط 15 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -04 05

إسطنبول 02 08

إسلام أباد 04 13

نيودلهى 08 18

جاكرتا 25 31

بكين -05 06

كوالالمبور 23 33

طوكيو 02 11

أثينا 03 11

روما 04 13

باريس 03 10

مدريد 00 09

برلين 03 08

لندن 04 10

مونتريال -02 04

موسكو -02 02

نيويورك 06 10

واشنطن 08 14