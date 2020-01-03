رومني: سليماني كان يخطط لعمليات لإلحاق الأذى بمواطنينا وحلفائنا

أشار السيناتور الجمهوري ​ميت رومني​ في تصريح الى أن "قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ كان يخطط لعمليات لإلحاق الأذى بمواطنينا وحلفائنا"، معتبرا أن "سليماني إرهابي فاسد ويده ملطخة بدماء مئات الجنود الأميركيين".

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