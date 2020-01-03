وهاب: التدخل التركي في ليبيا أخطر مما نتوقع وقد يؤدي لإقفال المتوسط

اعتبر رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي أن " التدخل التركي في ليبيا أخطر مما نتوقع وقد يؤدي لإقفال المتوسط في المنطقة التي تلتقي فيها الحدود البحرية الليبية التركية"، لافتا الى أن "المطلوب الوقوف الى جانب مصر ودعمها من قبل العرب جميعاً إنها معركة مفصلية والتهاون فيها مكلفٌ جد".

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