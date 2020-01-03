لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تستمر لعبة ​المحاصصة​ وتبادل الخدمات، ويبدو ان شعار التأليف قبل التكليف يأخذ طريقه ألى التنفيذ، والأوصياء يحملون البطاقة الحمراء أو الصفراء على كل أسم مقترح او مستوزر. أما شعارات الناس في الشوارع، وصراخهم في ​المصارف​، فيستغله بعض المستوزرين ممن يدعي تمثيل ​الثورة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: شعار التأليف قبل التكليف يأخذ طريقه إلى التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.