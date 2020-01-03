أبو الحسن: الإعتداء على بنك بيبلوس في رأس المتن أمر مرفوض ومدان

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الإعتداء على ​بنك بيبلوس​ في ​رأس المتن​ أمر مرفوض ومدان، ومن غير المقبول إطلاقاً الإنزلاق الى الفوضى والإعتداء على الممتلكات الخاصة او العامة ، ندعو الى الإبتعاد عن التحليل والإتهامات المسبقة وحصر التحقيق ب​الأجهزة الأمنية​ والقضائية فقط".

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