شدد رئيس لجنة ​القوات المسلحة​ في ​مجلس النواب الاميركي​ آدم سميث، على أن "لا أنا ولا الشعب الأميركي نريد حرباً مفتوحة مع ​إيران​"، معتبرا أن "غياب استراتيجية متماسكة أدى إلى تأزم العلاقات المتوترة أساساً بين ​واشنطن​ و​طهران​"، مشيرا الى أنه "بدلاً من وجود خطة استراتيجية فإن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اختارت التصعيد العسكري".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي: لا نريد حربا مفتوحة مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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