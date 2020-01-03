ظريف: الولايات المتحدة تتحمل تداعيات مغامرتها باغتيال سليماني

علّق وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ على اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، قائلا: "​الإرهاب​ الدولي الذي تمارسه ​الولايات المتحدة​ أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق". وشدد على ان "الولايات المتحدة ستتحمل تداعيات مغامرتها باغتيال سليماني".

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