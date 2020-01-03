"فوكس نيوز": القوات الأميركية توضع بحالة تأهب قصوى بعد مقتل سليماني

أشارت مصادر لقناة "​فوكس نيوز​" الى أنه "تم وضع القوات المسلحة الأميركية في حالة تأهب قصوى بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني".

هذا وكان أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف لـ "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأميركية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن ضربة أميركية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.