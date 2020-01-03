أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني في تعليق على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرافقيه ان " الشعب الايراني لن يغض الطرف عن دماء أبنائهم الابطال".
ولفت إلى ان "نظام الاستكبار يعلم انه عبر هكذا جرائم لن يتمكن من زعزعة ارادة المجاهدين". وأضاف "على واشنطن أن تعرف أن الشعب الايراني قدم الكثير من أبنائه حفاظاً على كرامته وسليماني واحد من عظمائه".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: الشعب الايراني لن يغض الطرف عن دماء أبنائهم الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.