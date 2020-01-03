لاريجاني: الشعب الايراني لن يغض الطرف عن دماء أبنائهم الابطال

أكد رئيس ​البرلمان الايراني​ ​علي لاريجاني​ في تعليق على اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ ومرافقيه ان " الشعب الايراني لن يغض الطرف عن دماء أبنائهم الابطال".

ولفت إلى ان "نظام الاستكبار يعلم انه عبر هكذا جرائم لن يتمكن من زعزعة ارادة المجاهدين". وأضاف "على واشنطن أن تعرف أن الشعب الايراني قدم الكثير من أبنائه حفاظاً على كرامته وسليماني واحد من عظمائه".