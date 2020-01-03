أعلن ​السفير الإيراني​ في ​العراق​ إيرج مسجدي أنه "حوالى الواحدة فجراً تعرضت سيارتا قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​، الى هجوم صاروخي أميركي في ​بغداد​، مما أدى إلى استشهاد الركاب العشرة جميعهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران في العراق: الهجوم الأميركي إستهدف سيارتين وأدى الى إستشهاد الركاب الـ10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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