مساعد أوباما: بقتل سليماني ترامب أشعل الحرب في الشرق الأوسط

لفت روبرت مالي، الذي شغل منصب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​ في عهد ​باراك أوباما​، الى إن "الرئيس الاميركي الحالي ​دونالد ترامب​ أعلن عمليا، الحرب على ​إيران​ من خلال قتل ​قاسم سليماني​".

وأضاف مالي في تعليق، حصلت وكالة "​نوفوستي​" الروسية على نسخة منه: "ترامب الذي وعد بمنع وقوع أية حرب أميركية أخرى في الشرق الأوسط، قام في الواقع لتوه بإعلان هذه الحرب"، مشيرا الى ان "الضربة، التي تزعم إدارة ​البيت الأبيض​، أنها تهدف إلى ردع الهجمات الإيرانية، ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة هذه الهجمات".

وأعرب مالي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة الأزمات الدولية، عن ثقته بأن عملية اغتيال سليماني "تمثل بدون شك ضربة خطيرة لإيران"، مضيفا: "لكنها أيضا ضربة شديدة لأي أمل في تراجع التصعيد الإقليمي".