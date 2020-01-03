حماس دانت اغتيال سليماني:السلوك الأميركي العدواني يؤجج الصراعات

قدمت ​حركة حماس​ التعازي لقيادة والشعب في ​إيران​ باغتيال قائد فيلق القدس ​قاسم سليماني​، لافتة إلى ان "سليماني أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين وكان له دور بارز بدعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

ودانت "هذه العربدة والجرائم الأميركية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم"، مشددة على ان "الولايات المتحدة الأميركية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية".

كما رأت الحركة ان "السلوك الأميركي العدواني يؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".