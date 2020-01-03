قدمت حركة حماس التعازي لقيادة والشعب في إيران باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لافتة إلى ان "سليماني أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين وكان له دور بارز بدعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".
ودانت "هذه العربدة والجرائم الأميركية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم"، مشددة على ان "الولايات المتحدة الأميركية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية".
كما رأت الحركة ان "السلوك الأميركي العدواني يؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس دانت اغتيال سليماني:السلوك الأميركي العدواني يؤجج الصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.