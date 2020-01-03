مريم رجوي: مقتل قاسم سليماني ضربة قاصمة لنظام الملالي

اعتبرت رئيسة منظمة ​مجاهدي خلق​ ال​إيران​ية المعارضة ​​مريم رجوي​​ أن "مقتل قائد فيلق القدس في ​الحرس الثوري​ ​قاسم سليماني​ ضربة قاصمة لنظام الملالي"، مشددة على أنه "حان الوقت لإزالة الحرس الثوري من المنطقة".

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