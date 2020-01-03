أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأنه "على خلفية الحدث الأمني ومقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، قطع رئيس ​الحكومة​ ​بنيامين نتانياهو​ زيارته إلى ​اليونان​ عائداً إلى ​إسرائيل​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: نتانياهو يقطع زيارته لليونان عائداً إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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