"الغارديان": تركيا وافقت على نشر القوات التركية في ليبيا

أشارت صحيفة الغارديان في تقرير لبيتر بومونت بعنوان "تركيا تصوت بالموافقة على التدخل العسكري في الحرب الأهلية الليبية" الى أن "البرلمان التركي وافق على مشروع قرار يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا لدعم حكومة طرابلس في الحرب الأهلية في البلاد".
ولفتت الى أن "التصويت جاء ضمن مخاوف أن يؤدي التدخل التركي إلى تأجيج الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا"، مشيرة الى أن "الإجراء، الذي ينظر إليه على أنه رمزي بصورة كبيرة، يهدف إلى ممارسة ضغوط على خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، الذي يتحدى فايز السراج، الذي يتزعم الحكومة المعترف بها دوليا".
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