روحاني: اغتيال سليماني سيجعل إيران أكثر حسماً في مقاومتها ضد أميركا

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ ان " واشنطن ارتكبت جريمة باغتيالها قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، وهذا سيجعل إيران أكثر حسما في مقاومتها ضد ​الولايات المتحدة​". وشدد على ان " الشعب الايراني والشعوب الحرة دون شك ستنتقم من الادارة الاميركية المجرمة".

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