الخزعلي: مقابل دماء سليماني زوال إسرائيل ومقابل دماء المهندس زوال أميركا من العراق

أعلن الأمين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ ​قيس الخزعلي، أنه "مقابل دماء قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ زوال ​إسرائيل​ ومقابل دماء نائب رئيس قوات ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​ هو زوال الوجود الأميركي من ​العراق​"، مشددا على أن "يجب على كل المجاهدين والمقاومين الجهوزية فإن القادم فتح قريب".

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