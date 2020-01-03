البعنة: العثور على أسلحة واعتقال مشتبهين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفّذت الشرطة حملة مركّزة في قرية البعنة ضمن نشاطاتها لمكافحة الجريمة وحيازة السلاح، وتمّ العثور على عبوة ناسفة وقطع أسلحة وأمشاط وذخيرة ومبالغ مالية نقدا، أمس الخميس.

ووفقا لبيان الشرطة فإنه "شارك في النشاط وحدات عديدة من الشرطة بضمنها حرس الحدود ووحدة الكلاب وطائرة مروحية شرطية ومحققين من مركز شرطة مجد الكروم وغيرهم، وقد تمّ تفتيش عدد من المناطق والنقاط في بلدة البعنة وخلالها تمّ العثور على عبوة ناسفة وقطع أسلحة وأمشاط وذخيرة وكذلك مبالغ مالية نقدًا بقيمة آلاف الشواقل".

وأضافت أنه "تمّ توقيف 6 مشتبهين للتحقيق، ولاحقا تمّ إطلاق سراح 5 من بينهم بشروط مقيّدة مع انتهاء التحقيق معهم، فيما بقي مشتبه واحد (40 عامًا) رهن الاعتقال، ومن المقرر عرضه على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله".